В Хабаровском крае отметили годовщину прорыва Бурейской аномалии

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в эти дни вспоминают шестую годовщину ликвидации последствий самого большого в нашей стране оползня, который в 2019 году полностью перегородил акваторию Бурейского водохранилища. Сделать это удалось военным при помощи серии чётко спланированных взрывов. Об этом в своём Телеграм-канале написал глава районной администрации Алексей Маслов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».