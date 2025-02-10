В Хабаровском крае отметили годовщину прорыва Бурейской аномалии

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в эти дни вспоминают шестую годовщину ликвидации последствий самого большого в нашей стране оползня, который в 2019 году полностью перегородил акваторию Бурейского водохранилища. Сделать это удалось военным при помощи серии чётко спланированных взрывов. Об этом в своём Телеграм-канале написал глава районной администрации Алексей Маслов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ровно 6 лет назад, силами Вооружённых Сил Российской Федерации и силами МЧС России, была пробита брешь в Буреинском оползне. Из-за природной аномалии Бурейская ГЭС практически оставалась без необходимого объёма воды для работы турбин. Специалисты давали прогнозы, что в случае смещения даты организации прорана, ГЭС была бы остановлена со всеми вытекающими последствиями, — вспоминает Алексей Маслов.
По его информации, в результате схода оползня по водохранилищу прошла волна рекордной высоты — 96 метров. Подобное случалось в Гренландии 17 июня 2017 года, когда при обрушении в море огромного айсберга возникло цунами 90-метровой высоты. В 2015 году на Аляске при похожих обстоятельствах образовалась 87-метровая волна.