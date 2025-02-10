Омичи жалуются на огромную дыру на съезде с моста у Телецентра

В Омске автомобилисты пожаловались на плачевное состояние дорожного покрытия моста у «Телецентра». По данным водителей, на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ машина может въехать в огромную яму. В информации в сообществе «Инцидент. Омск» социальной сети «ВКонтакте» омич написал, что, по данным властей, все ямы были заделаны, но эта осталась без изменений.
В мэрии сообщили, что в зимнее время года ямы и неровности на дорожном полотне убирают с помощью холодного асфальта. Как только на улице установится стабильная плюсовая температура, предполагается проведение ремонта горячей смесью.
Мост у «Телецентра» в Омске дважды в неделю закрывают для проезда в ночное время. В эти часы сооружение должны чистить от снега и наледи, и выполняют аварийно-восстановительные работы.
Ранее мы писали о ремонте Комсомольского моста в Омске.