Омичи жалуются на огромную дыру на съезде с моста у Телецентра

В Омске автомобилисты пожаловались на плачевное состояние дорожного покрытия моста у «Телецентра». По данным водителей, на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ машина может въехать в огромную яму. В информации в сообществе «Инцидент. Омск» социальной сети «ВКонтакте» омич написал, что, по данным властей, все ямы были заделаны, но эта осталась без изменений.