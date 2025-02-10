В Керченском проливе обнаружили радионуклиды после аварии на Чернобыльской АЭС

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Ученые Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) при оценке радионуклидов, содержащихся в донных отложениях Керченского пролива, обнаружили повышенные концентрации цезия-137 и смогли соотнести их с аварией на Чернобыльской АЭС, сообщил ТАСС старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Дмитрий Кременчуцкий.
«В фокус исследования попали показатели концентрации и распределения ряда природных и техногенных радионуклидов, в том числе цезия-137. Этот радиоактивный нуклид образуется преимущественно при делении ядер, в том числе в ядерных реакторах. В целом, если говорить о вертикальном распределении, то содержание цезия-137 снижается от поверхностного слоя осадков к нижележащим — то есть, чем глубже, тем оно меньше», — рассказал Кременчуцкий.
Он пояснил, что ученые на всех точках одинаково отбирали и делили, разрезая на слои, колонки донных отложений. Однако вследствие выемки грунта или другого воздействия в некоторых районах необходимые слои были перемешаны или отсутствовали вовсе. Кроме того, содержание радионуклидов в донных отложениях разнится в зависимости от местоположения, что связано с геохимическими характеристиками донных отложений.
«На одной станции [точка отбора проб], расположенной в юго-западной части Керченского пролива, фиксировался пик концентрации цезия-137 в слое донных отложений на глубине 8−10 см: концентрация была в три раза выше, чем в слое 0−2 см [у самой поверхности]; ниже слоя 8−10 см она резко снижалась. Эта максимальная концентрация, скорее всего, связана с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года. Значение потока цезия-137 (то есть, скорости поступления радионуклида в донные отложения) для этого слоя в девять раз выше, чем в слое 0−2 см, что соотносится с данными об изменении концентрации цезия-137 в Черном море вскоре после аварии на ЧАЭС и в последующие десятилетия», — отметил собеседник агентства.
Кременчуцкий отметил, что также удалось проследить, в каких частях пролива концентрации тех или иных радионуклидов максимальные. Так, повышенные значения цезия-137, калия-40 и свинца-210 отмечены в Таманском заливе и в центральной части Керченского пролива, а пониженные — в северо-западной части исследуемой акватории. При этом опасных для человека значений ни по одному из веществ не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ученые впервые провели комплексный анализ содержания тяжелых металлов и радионуклидов в донных отложениях Керченского пролива. Пробы были собраны в 2020 году, а затем в рамках государственного задания МГИ РАН и гранта Российского научного фонда Кременчуцкий и его коллеги Константин Гуров, Екатерина Котельяниц и Анна Журавлева проводили лабораторные исследования.