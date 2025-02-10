В Керченском проливе обнаружили радионуклиды после аварии на Чернобыльской АЭС

«На одной станции [точка отбора проб], расположенной в юго-западной части Керченского пролива, фиксировался пик концентрации цезия-137 в слое донных отложений на глубине 8−10 см: концентрация была в три раза выше, чем в слое 0−2 см [у самой поверхности]; ниже слоя 8−10 см она резко снижалась. Эта максимальная концентрация, скорее всего, связана с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года. Значение потока цезия-137 (то есть, скорости поступления радионуклида в донные отложения) для этого слоя в девять раз выше, чем в слое 0−2 см, что соотносится с данными об изменении концентрации цезия-137 в Черном море вскоре после аварии на ЧАЭС и в последующие десятилетия», — отметил собеседник агентства.