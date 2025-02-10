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Улицу Ленина в Новосибирске открыли для автомобилей

Участок от одноимённой площади до Советской пробыл пешеходных около трёх месяцев.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске возобновилось автомобильное движение на участке улицы Ленина от одноимённой площади до перекрёстка с улицей Советской. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Напомним, с середины ноября прошлого года этот участок был пешеходным на время подготовки и празднования Нового года. С начала февраля там начали демонтировать новогоднее оформление, и по окончании работ движение по улице восстановлено для всех видов транспорта.

Тем временем мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подтвердил планы городских властей сделать отрезок улицы Ленина пешеходным на постоянной основе, а не только на Новый год.

В эфире программе «Есть мнение» на «Радио России» градоначальник заявил, что разработка проектно-сметной документации пешеходизации Ленина может начаться уже в конце этого года.

«Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна», — отметил чиновник.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске одобрена дорожная карта благоустройства для пешеходизации улицы Ленина.