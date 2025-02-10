Волгоградцам дали рекомендации по выбору подарков к 14 и 23 Февраля

Потребитель имеет право расторгнуть договор и вернуть товар, приобретенный дистанционным способом, в течение 7 дней с момента его получения, оплатив при этом расходы на доставку. Если возврат осуществляется в связи с обнаружением недостатков товара, то покупатель может сделать это в течение всего гарантийного срока или, при его отсутствии, в течение 2 лет с момента покупки.