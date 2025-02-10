Волгоградцам дали рекомендации по выбору подарков к 14 и 23 Февраля

Если вы решили приобрести подарок в розничном магазине, можно оценить ассортимент и ознакомиться с товаром. Продавец обязан предоставить полную информацию о продукте и обеспечить возможность проверить изделие.
Одним из популярных вариантов подарков считается парфюмерия и косметика. Вы можете протестировать их свойства, например ознакомиться с ароматом духов или туалетной воды.
При выборе одежды покупателю должна быть предоставлена возможность примерки вещи. В случае покупки технически сложных товаров образцы должны быть снабжены краткими аннотациями, описывающими их характеристики, а продавец должен проверить комплектность товара и наличие документов в вашем присутствии.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что существует группа товаров, которые не подлежат обмену или возврату, если они не подошли. Если у вас есть сомнения в том, подойдет ли товар одариваемому, лучше отложить покупку и еще раз обдумать свое решение.
При онлайн-покупках рекомендуется выбирать надежные интернет-магазины. Проверяйте их репутацию и достоверность информации о продавце, чтобы избежать мошеннических сайтов. Обязательно изучите отзывы других покупателей. Сравните предложения от разных продавцов, так как цены и условия доставки могут отличаться. Обратите внимание на минимальные суммы для бесплатной доставки, чтобы избежать ненужных расходов.
При оплате предпочтительно использовать банковские карты или надежные платежные сервисы.
Потребитель имеет право расторгнуть договор и вернуть товар, приобретенный дистанционным способом, в течение 7 дней с момента его получения, оплатив при этом расходы на доставку. Если возврат осуществляется в связи с обнаружением недостатков товара, то покупатель может сделать это в течение всего гарантийного срока или, при его отсутствии, в течение 2 лет с момента покупки.