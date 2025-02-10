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Стало известно, кто назначен министром строительства Иркутской области

Алексей Емелюков назначен министром строительства Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Алексей Емелюков назначен министром строительства Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий указ подписали 10 февраля 2025.

Алексей Емелюков назначен министром строительства Иркутской области: биография.

Алексей Емелюков родился в 1992 году в поселке Алексеевск, что в Киренском районе Иркутской области. Получил два высших образования: окончил Иркутский и Байкальский госуниверситеты.

В 2017 году устроился в управление капитального строительства, изначально занимал должность консультанта отдела реализации программ. Позже стал начальником отдела капитальных вложений. В 2021 занял пост начальника управления строительства социальных объектов министерства строительства Иркутской области.

В 2022 году его назначили замминистра строительства региона, а год спустя — первым замминистра строительства. В октябре 2024 его назначили осуществляющим полномочия министра строительства региона. Сейчас Алексей Емелюков назначен министром строительства Иркутской области.