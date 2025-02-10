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Мощная магнитная буря обрушится на Землю

На Земле ожидается мощная магнитная буря из-за крупнейшей за последние несколько лет корональной дыры на Солнце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщили специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце, будоражившая внимание людей и прессы в середине прошедшего месяца, возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца. Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечен, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня.

указано в данных, опубликованных на сайте

Отмечается, что в понедельник, 10 февраля, ожидаются слабые магнитные бури. Однако находиться в зоне действия дыры Земля будет всю неделю, корональная дыра будет влиять примерно до 16 февраля.

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