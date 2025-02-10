Пермский «Молот» по буллитам победил «Рязань-ВДВ»

Пермский «Молот» продолжил победную серию из четырех матчей в регулярном чемпионате ВХЛ. Очередную победу пермяки одержали в серии послематчевых буллитов над ХК «Рязань-ВДВ».
В Перми при поддержке переполненных трибун «Молот» победил со счетом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Основное и дополнительное время встречи не выявили победителя. Соперники обменялись точными бросками Дениса Голубева и Ивана Петракова. Победную точку поставил буллит в исполнении Даниила Лапина.
За этим матчем в УДС «Молот» наблюдали 5895 зрителей.
В турнирной таблице розыгрыша «Молот» закрепился на восьмой позиции. Домашнюю серию пермяки завершат двумя матчами: 11 февраля — против «Химика», 13 февраля — «АКМ». (6+).