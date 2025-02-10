Пермский «Молот» по буллитам победил «Рязань-ВДВ»

В Перми при поддержке переполненных трибун «Молот» победил со счетом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Основное и дополнительное время встречи не выявили победителя. Соперники обменялись точными бросками Дениса Голубева и Ивана Петракова. Победную точку поставил буллит в исполнении Даниила Лапина.