Куда обращаться для установления инвалидности в Ростовской области?

Проведение социально-медицинской экспертизы, которая и устанавливает является ли человек инвалидом, четко регламентируется. При этом не требуется самим бегать от больницы к бюро МСЭ. Нужно только обратиться в больницу по месту жительства, сдать требуемые анализы и исследования. Медицинская организация уже сама направит документы на экспертизу.