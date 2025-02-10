Куда обращаться для установления инвалидности в Ростовской области?

Проведение социально-медицинской экспертизы, которая и устанавливает является ли человек инвалидом, четко регламентируется. При этом не требуется самим бегать от больницы к бюро МСЭ. Нужно только обратиться в больницу по месту жительства, сдать требуемые анализы и исследования. Медицинская организация уже сама направит документы на экспертизу.
Об этом rostov.aif.ru рассказал заместитель руководителя — главного эксперта по качеству осуществления медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Юрий Корниенко:
— Алгоритм действий такой: гражданин обращается в медицинскую организацию, где проходит обследование. Решение об направлении на МСЭ для установки группы инвалидности принимает врачебная комиссия на основании данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
Сам перечень медицинских обследований утвержден приказом от 16 мая 2024 № 259н/238н Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ. Он находится в открытом доступе. К слову, этот новый перечень претерпел значительные изменения — исключили свыше 200 обследований и консультаций, по некоторым предложили альтернативные виды, также изменены сроки их действия.
При оформлении направления на МСЭ гражданин обязательно должен дать свое согласие, а также указать предпочтительную форму проведения экспертизы: с личным участием (очно) или без личного участия (заочно).
Если будет установлена инвалидность, то гражданину направят справку, подтверждающую факт установления инвалидности, с указанием группы или категории, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.