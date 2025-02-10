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Под Ростовом в пожаре погиб мужчина

В Тарасовском районе загорелась летняя кухня, погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в Тарасовском районе произошел пожар. В результате чего погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

ЧП произошло в воскресенье, 9 февраля, в хуторе Зеленовка. Там ночью на улице Специалистов загорелась летняя кухня. Когда прибыли пожарные, помещение было полностью охвачено огнем.

Пламя на площади 12,5 квадратных метров потушили пять специалистов и две единицы техники.

— Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС России, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в хуторе под Ростовом произошел пожар в хозпостройке с дровами. Огонь заметила хозяйка дома и разбудила мужа. На место прибыли спасатели и потушили пламя на площади 20 квадратных метров.