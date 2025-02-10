Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью актера Олега Стриженова

Олег Стриженов сыграл в более чем 40 фильмах. В памяти многих отпечатались его герои из фильмов «Капитанская дочка», «Сорок первый», «Мексиканец». Кстати, дебютировал на экранах он в 1954 году. Тогда он сыграл главную роль в фильме «Овод» от киностудии «Ленфильм».