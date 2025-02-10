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Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью актера Олега Стриженова

Народный артист СССР умер в возрасте 95 лет.

Умер народный артист СССР Олег Стриженов. Ему было 95 лет. Соболезнования в связи со смертью актера выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

— Российская культура понесла большую утрату. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Олега Александровича. Он принадлежал к числу самых известных деятелей отечественного кино и театра, — цитирует его слова пресс-служба Смольного.

Олег Стриженов сыграл в более чем 40 фильмах. В памяти многих отпечатались его герои из фильмов «Капитанская дочка», «Сорок первый», «Мексиканец». Кстати, дебютировал на экранах он в 1954 году. Тогда он сыграл главную роль в фильме «Овод» от киностудии «Ленфильм».

— Олег Стриженов служил нашему Отечеству, был верен ему до конца. Светлая ему память, — добавил градоначальник.

В силу своего возраст артист в последнее время чувствовал себя не очень хорошо. Около месяца назад он попал в больницу. У него случился ишемический инсульт.