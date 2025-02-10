Огонь уничтожил еще одну иномарку в Омской области за последние дни

Днем в воскресенье, 9 февраля, иномарка загорелась в Нижней Омке. С огнем около получаса боролись шесть пожарных. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
К моменту прибытия пожарных горели навесное оборудование моторного отсека, внутренняя обшивка салона и краска на капоте. В тушении были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Отрытое горение было ликвидировано в 14:46.
Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что припаркованный автомобиль сгорел дотла на трассе Челябинск — Новосибирск в Калачинском районе.