Нападающий «Красной машины» Сергей Светлов приедет в Приморье

Приморский край готовится к знаковому культурно-спортивному событию — экспонированию Кубка Гагарина (6+). Хэдлайнером мероприятия станет легендарный советский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира — Сергей Светлов. Тур главного трофея по Приморью организует партнер Континентальной хоккейной лиги — компания «Ростелеком» при поддержке правительства края, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».
Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов:
«Кубок Гагарина впервые побывает во Владивостоке, Находке и Уссурийске. В экспонировании награды КХЛ примет участие чемпион Олимпийских игр и хорошо знакомый приморским любителям хоккея экс-тренер команды “Адмирал” Сергей Светлов. Взять автограф, сфотографироваться и пожать руку нападающего легендарной советской “Красной машины” сможет любой желающий во всех городах, где будет выставляться Кубок. Также Сергей Светлов проведет мастер-классы для детских и юношеских хоккейных команд. Приезд главного трофея КХЛ и именитого хоккеиста — большая честь для нас. Мероприятие станет значимым событием для популяризации хоккейного спорта в нашем регионе».
Проведение таких масштабных мероприятий помогает повысить узнаваемость регионов, привлечь внимание к их спортивному и туристическому потенциалу.
Советский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, тренер Сергей Светлов:
«В нашем детстве условия для занятий хоккеем были очень простыми, мы растили свое мастерство прямо во дворах, на самодельных хоккейных коробках. Сейчас государство активно занимается развитием спортивной инфраструктуры — молодежи доступны тренировки в современных ледовых дворцах, качественное обмундирование, инвентарь. Поэтому для себя, помимо участия в официальной программе по экспонированию Кубка, я вижу возможность поработать с ребятами в каждом городе, где будет представлен трофей. И моя миссия состоит не только в том, чтобы передать опыт и секреты мастерства, как тренеру мне важно вдохновить своим примером подрастающее поколение, подарить стимул к совершенствованию, к достижению высоких результатов и побед».
Вице-президент «Ростелекома» по Дальнему Востоку Андрей Карташов:
«Ростелеком» в партнерстве с Континентальной хоккейной лигой десять лет проводит экспонирование Кубка Гагарина. В этом году трофей приехал на Дальний Восток и начинает свой тур с Приморского края. Болельщики и фанаты хоккея нашего региона смогут увидеть награду, которая олицетворяет лучшие традиции и достижения нашего хоккея, а также пообщаться со знаменитым хоккеистом, олимпийским чемпионом Сергеем Светловым. Мероприятия позволят любителям хоккея получить яркие впечатления и зарядиться спортивным духом, а юным хоккеистам получить вдохновение для покорения новых спортивных вершин".
Напомним, что тур Кубка Гагарина начнется 15 февраля в 8.00 на острове Русском в посёлке Канал, где от школы № 5 стартуют участники X Международного ледового полумарафона Magic Vladivostok IceRun 2025 (6+).
В этот же день в 14.00 в КСК «Фетисов Арена» состоится торжественная церемония открытия экспонирования главного трофея КХЛ (6+). Свидетелями события смогут стать болельщики, которые посетят матч между командами «Адмирал» (Владивосток) и «Трактор» (Челябинск) (12+).
В воскресенье, 16 февраля, Кубок Гагарина увидят жители и гости Владивостока (6+): с 10.00 до 13.00 в ТВЦ «Калина Молл», с 15.00 до 19.00 в кинотеатре «Океан».
В понедельник, 17 февраля, экспонирование продолжится в Находке (6+): с 10.00 до 12.00 в ледовом спорткомплексе «Восточный» в микрорайоне Врангель, с 14.00 до 20.00 — в ледовой арене «Жемчужина».
18 февраля, почётная награда посетит Уссурийск (6+), где с 10.00 до 17.00 она будет представлена в ледовой арене имени Романа Клиза.
Гостям мероприятий представится возможность сфотографироваться с Кубком, поучаствовать в тематических викторинах и получить уникальные сувениры. Дальше Кубок Гагарина отправится в Хабаровск, а завершающие мероприятия пройдут в Благовещенске.