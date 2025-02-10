Нападающий «Красной машины» Сергей Светлов приедет в Приморье

«В нашем детстве условия для занятий хоккеем были очень простыми, мы растили свое мастерство прямо во дворах, на самодельных хоккейных коробках. Сейчас государство активно занимается развитием спортивной инфраструктуры — молодежи доступны тренировки в современных ледовых дворцах, качественное обмундирование, инвентарь. Поэтому для себя, помимо участия в официальной программе по экспонированию Кубка, я вижу возможность поработать с ребятами в каждом городе, где будет представлен трофей. И моя миссия состоит не только в том, чтобы передать опыт и секреты мастерства, как тренеру мне важно вдохновить своим примером подрастающее поколение, подарить стимул к совершенствованию, к достижению высоких результатов и побед».