Москвичи в феврале перешли на здоровое питание при выборе готовых блюд в магазинах — эксперт

«Готовые блюда в магазинах, как и зимнее меню в кафе и ресторанах, в январе представлено основательными блюдами — это многокомпонентные салаты и вторые блюда; сочные, тающие во рту, невероятно вкусные стейки и согревающие блюда, к котором всего понемногу ностальгии по семейным застольям в новогодние праздники. В феврале предпочтения горожан сильно меняются. Потребители отказываются от тяжелых блюд и стараются выбирать более легкие варианты из свежих овощей. В тренде также супы, бульоны и другие блюда, относящиеся к категории здорового питания», — сказал Деревсков.