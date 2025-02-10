Москвичи в феврале перешли на здоровое питание при выборе готовых блюд в магазинах — эксперт

«Готовые блюда в магазинах, как и зимнее меню в кафе и ресторанах, в январе представлено основательными блюдами — это многокомпонентные салаты и вторые блюда; сочные, тающие во рту, невероятно вкусные стейки и согревающие блюда, к котором всего понемногу ностальгии по семейным застольям в новогодние праздники. В феврале предпочтения горожан сильно меняются. Потребители отказываются от тяжелых блюд и стараются выбирать более легкие варианты из свежих овощей. В тренде также супы, бульоны и другие блюда, относящиеся к категории здорового питания», — сказал Деревсков.
Он отметил, что с приближением весны также становятся популярны готовые блюда на основе киноа и чиа, каши и пудинги без сахара с сушеными ягодами и орехами.
«Как правило, эти варианты чаще выбирают для завтрака. На обед и ужин москвичи предпочитают готовые овощные салаты с легкими заправками и супы, приготовленные из органических овощей, зелени и морепродуктов», — добавил Деревсков.