Учитель элегантности

На юбилее театра наши молодые руководители главный режиссер Александр Лазарев — младший и директор Милена Авимская сказали, что главное — иметь фундамент и помнить, кто дал театру жизнь. Мы все, стоя на сцене, повернулись к экрану, на котором нам показали монолог Владимира Зельдина из его последнего спектакля «Танцы с учителем». Это постановка о нем. Я играла его жену Иветту. Монолог его обращен к зрителю. «Вы приходите в театр, видите наши слезы. Зачем вам наши слезы? Мало своих? А может, иногда, мы плачем вместо вас. Приходите в театр каждый вечер, потому что театр — это вы. Вы наш воздух. А без воздуха птицы не летают». Мы застыли от этого монолога. Владимир Зельдин никуда не ушел, он — душа нашего театра. Автор — народная артистка России.