В Челябинской области еще 265 водителей остались без прав за пьяные поездки

К административной ответственности привлечены 222 водителя — они сели за рули в нетрезвом виде, кто-то отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По решению суда все будут лишены прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 45 тыс. рублей.