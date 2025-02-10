В Челябинской области еще 265 водителей остались без прав за пьяные поездки

Такие данные приводит региональное Управление Госавтоинспекции.
К административной ответственности привлечены 222 водителя — они сели за рули в нетрезвом виде, кто-то отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По решению суда все будут лишены прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 45 тыс. рублей.
Повторно пьяными попались 43 водителя, которые будут привлечены к уголовной ответственности.
С 3 по 9 февраля 2025 года на территории региона зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.