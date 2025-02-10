Созданы детекторы, способные «видеть» самые мелкие дефекты

«Функциональная особенность новых детекторов заключается в способности регистрировать единичные частицы и кванты в каждой элементарной ячейке матричного детектора и различать материалы по атомному числу. Метод опробован на полимерных композитах, доказал свою эффективность. Его можно настраивать на разные материалы за счет подбора других режимов. Новые детекторы обладают высокой радиационной стойкостью, поэтому могут использоваться в разных областях», — приводятся в сообщении слова заведующего молодежной лабораторией, ученого ТГУ и ИФПМ СО РАН Павла Космачева.