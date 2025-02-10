Иркутский майнер выплатит 212 тысяч за большое потребление электроэнергии

— При проверке специалисты обнаружили, что за домом стоит нежилое строение с характерными признаками работы оборудования для добычи криптовалюты. Собственник подтвердил это, однако сказал, что помещение открыть не может, так как майнингом занимается сын, — говорится в материалах дела.