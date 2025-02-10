Иркутский майнер выплатит 212 тысяч за большое потребление электроэнергии

В Иркутском районе выявили серого майнера, потребляющего электроэнергию в шесть раз больше установленной нормы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского областного суда, объем потребления электроэнергии значительно увеличился еще в 2020 году.
— При проверке специалисты обнаружили, что за домом стоит нежилое строение с характерными признаками работы оборудования для добычи криптовалюты. Собственник подтвердил это, однако сказал, что помещение открыть не может, так как майнингом занимается сын, — говорится в материалах дела.
В итоге после долгих разбирательств суд вынес приговор. Ответчик должен выплатить задолженность по оплате на сумму 212 тысяч рублей, а также оплатить госпошлину — 5 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что агрессивные собаки набросились на женщину и искусали ее в Иркутске. Все произошло 7 февраля в районе улицы Фрунзе.