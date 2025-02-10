В небе над Ростовской областью сбили два БПЛА 10 февраля

Как говорится в сообщении, всего ночью были уничтожены 15 беспилотников. Из них семь сбили над Краснодарским краем, три перехватили над Брянской областью, два — над Ростовской областью, один БПЛА был уничтожен над Белгородской областью, еще по одному — над Курской областью и Крымом.