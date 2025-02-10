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В небе над Ростовской областью сбили два БПЛА 10 февраля

В ночь на понедельник в Ростовской области отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на понедельник, 10 февраля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как говорится в сообщении, всего ночью были уничтожены 15 беспилотников. Из них семь сбили над Краснодарским краем, три перехватили над Брянской областью, два — над Ростовской областью, один БПЛА был уничтожен над Белгородской областью, еще по одному — над Курской областью и Крымом.

Напомним, в ночь на субботу из-за атаки БПЛА в Ростове пострадали 14 многоквартирных жилых дома, были выбиты сотни окон, а 68 человек эвакуировали.