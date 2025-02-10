Приморцев оставили без дров

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, районный суд постановил, что администрация округа обязана обеспечить население дровами в полном объеме. Так, за прошлый год жителям было поставлено всего 846 куб. м дров — это лишь 8,47% от необходимого объема. При этом норматив на одно домовладение составляет до 20 куб. м в год, а общий потребность округа — 71,6 тысяч куб. м.