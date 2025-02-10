Создан метод определения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ

Методика прошла апробацию и подтвердила эффективность в ходе реализации проекта по определению содержанию радиоактивных веществ (в частности, радона) в грунте шахт и угольных разрезов Кемеровской области. С этой задачей в НГУ сотрудники Кемеровского государственного университета обратились весной 2024 года. Исследование КемГУ направлено на определение влияния типов почв, искусственного (например, добычи полезных ископаемых) и естественного изменения почв и климата на радиоактивную обстановку. В результате исследования было выяснено, в образцах присутствуют только радиоактивные изотопы калий-40, торий-232 и уран-238 и продукты их распада, это обычные радионуклиды, которые встречаются в грунтах, горных породах и многих стройматериалах. Удельная активность образцов составила от 0,1 до 2 беккерелей на 1 г (распадов на 1 г). Эти значения находятся в безопасных пределах.