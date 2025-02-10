Создан метод определения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Ученые физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали методику для измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, распад которых сопровождается гамма-излучением. Она уже прошла апробацию для измерения содержания радона в шахтах и угольных разрезах Кемеровской области, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые НГУ разработали уникальный, высокочувствительный метод, который позволяет определить сверхмалые концентрации радиоактивных веществ в любых образцах — грунта, почвы, горных пород. В дальнейшем методика найдет применение в экологическом мониторинге, для составления карт радиоактивного заражения, в прогнозировании радиационной обстановки при постройке жилья», — рассказали в пресс-службе.
Сбор данных осуществлялся с помощью детектора из сверхчистого германия. Германий — редкий в литосфере Земли химический элемент. Как и кремний, он является полупроводником и используется в микроэлектронике, но сфера его применения узка. Для обработки данных создан специальный программно-аппаратный комплекс.
Методика прошла апробацию и подтвердила эффективность в ходе реализации проекта по определению содержанию радиоактивных веществ (в частности, радона) в грунте шахт и угольных разрезов Кемеровской области. С этой задачей в НГУ сотрудники Кемеровского государственного университета обратились весной 2024 года. Исследование КемГУ направлено на определение влияния типов почв, искусственного (например, добычи полезных ископаемых) и естественного изменения почв и климата на радиоактивную обстановку. В результате исследования было выяснено, в образцах присутствуют только радиоактивные изотопы калий-40, торий-232 и уран-238 и продукты их распада, это обычные радионуклиды, которые встречаются в грунтах, горных породах и многих стройматериалах. Удельная активность образцов составила от 0,1 до 2 беккерелей на 1 г (распадов на 1 г). Эти значения находятся в безопасных пределах.
«Таким образом, методика, разработанная учеными НГУ, позволяет измерять очень низкие уровни радиации, причем связать ее с конкретными излучающими агентами — радионуклидами. Данная методика найдет применения в мониторинге экологической обстановки, для составления карт радиоактивного заражения после радиационных аварий. Также это позволит прогнозировать радиационную обстановку, например, при постройке жилья», — уточнили в пресс-службе.