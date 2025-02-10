Озвучены минимальные пенсии в регионах Дальнего Востока: самые большие в стране

Пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров. Если человек, который вышел на пенсию, не добрал баллов до минимума, государство компенсирует разницу. В каждом регионе прожиточный минимум свой, и на Дальнем Востоке пенсии самые высокие в стране.