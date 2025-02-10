Озвучены минимальные пенсии в регионах Дальнего Востока: самые большие в стране

Пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров. Если человек, который вышел на пенсию, не добрал баллов до минимума, государство компенсирует разницу. В каждом регионе прожиточный минимум свой, и на Дальнем Востоке пенсии самые высокие в стране.
По данным Росстата, прожиточный минимум пенсионера (а значит, и минимальная пенсия) на Чукотке самый высокий в России — 39 803 рубля. На втором месте Камчатка — там минимальная пенсия составляет 26 841 рубль. На третьем месте Колыма — 26 535 рублей.
Далее расположилась Якутия — 23 028 рублей, затем — Сахалинская область — 20 741 рубль. В ЕАО минимальная пенсия — 19 063 рубля. В Хабаровском крае — 18 605, в Приморье — 18 148, в Забайкалье — 17 843 рубля, в Амурской области — 17 538 рублей.
Самая низкая пенсия на Дальнем Востоке в Бурятии. Там прожиточный минимум на уровне 16 623 рублей.
По стране самые низкие пенсии (12 811 рублей) получают в Саратовской, Пензенской и Белгородской областях, пишет РБК. В Москве минимальная пенсия составляет 17 897 рублей, что ниже, чем практически во всех дальневосточных регионах.
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