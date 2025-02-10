Владивосток и Пхеньян договорились об обмене студентами и преподавателями

Отношения между Россией и Северной Кореей достигли уровня стратегического партнерства. Так, студенты и преподаватели из Владивостока могут учиться и работать в вузах КНДР, а дети участников СВО из Приморья и всей страны — отдыхать в лучшем центре «соседей». Об этом журналисту «Российской газеты» (16+) рассказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, сообщает ИА PrimaMedia.
По его словам, на сегодняшний день достигнуты договоренности об обмене между северокорейскими вузами и университетами Москвы, Казани, Новосибирска и Владивостока.
«Интерес у корейской молодежи к получению образования в России огромен. Уверен, что граждан КНДР у нас будет учиться по разным специальностям все больше и больше», — подчеркнул посол.
Он также отметил, что летом прошлого года дети участников СВО отдыхали в КНДР, а точнее в её лучшем детском лагере «Сондовон» на берегу Японского моря. Помогают «соседи» и раненым бойцам спецоперации. Они проходят реабилитацию в корейских санаториях и лечебницах.
«Причем лечение, уход, питание — все, что связано с пребыванием в КНДР — все это было абсолютно бесплатно. А когда мы предложили друзьям компенсировать хотя бы часть их расходов, они искренне обиделись, просили больше никогда этого не делать», — рассказал Александр Мацегора.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что Ким Чен Ын проинспектировал строительство туристического города-курорта «Вонсан-Кальма», рассчитанного на российских туристов. В Приморье уже начали подготовку к открытию авиасообщения между Владивостоком и северокорейским Вонсаном. Об этом и многом другом мы писали в большом дайджесте новостей восточных соседей.