Владивосток и Пхеньян договорились об обмене студентами и преподавателями

«Причем лечение, уход, питание — все, что связано с пребыванием в КНДР — все это было абсолютно бесплатно. А когда мы предложили друзьям компенсировать хотя бы часть их расходов, они искренне обиделись, просили больше никогда этого не делать», — рассказал Александр Мацегора.