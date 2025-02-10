В Калаче Воронежской области ввели карантин по бешенству

В городе Калач Воронежской области зарегистрирован случай заражения бешенством среди животных. Очаг заболевания обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Чапаева. Источником инфекции стала собака. Об этом свидетельствует проект указа губернатора.
Неблагополучная зона охватывает участок радиусом 500 метров, ограниченный улицами Красное Знамя, Чапаева, 50 лет Октября, Весенняя, Огарева, Жукова, Герцена, Ворошилова, Флотская, а также переулками Чапаева, Партизанским и Сухим Яром.
В этой части района введены карантинные меры сроком на три месяца. До 14 мая доступ для посторонних лиц будет ограничен, кроме работников, задействованных в ликвидации очага заражения, и специалистов ветеринарной службы.
Кроме того, в неблагополучной зоне запрещены проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных.