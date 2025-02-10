В Саратовской области появились нетипичные насекомые и змеи

САРАТОВ, 10 февраля. /ТАСС/. Некоторые птицы в условиях изменения климата перестали улетать из Саратовской области на зимовку на юг. В регионе также появляются насекомые и пресмыкающиеся, которые ранее не жили на этой территории, сообщил ТАСС заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Максим Червяков.
Ученые вуза провели масштабное исследование, в котором проанализировали проявления глобальных климатических изменений в Саратовской области как типичном примере полузасушливой территории европейской части России. Работа была выполнена по гранту Русского географического общества.
«Многие растения ведут себя нетипично из-за длинной оттепели, на деревьях в зимний период могут набухать почки. Мы наблюдаем появление инвазивных, то есть нетипичных для Саратовской области, видов насекомых. Орнитологи наблюдают смещение фенологических фаз у различных птиц, некоторые птицы вовсе перестали улетать. Например, в полыньях на Волге зимой можно увидеть плавающих крякв и гоголей», — отметил собеседник агентства.
В качестве примера ученый привел бражника облепихового, которого в последнее время все чаще стали замечать на территории региона, обычно он обитает в более южных регионах России, в Центральной Азии и других теплых краях. С повышением температуры в саратовском Заволжье также отмечается расширение ареала ящурки разноцветной и восточной степной гадюки.
Вслед за глобальным потеплением меняется и эпидемиологическая обстановка в регионе, отметил Червяков. «Атмосфера насыщается большим количеством влаги. Это значит, что в регионе могут нетипично вести себя различные инфекционные заболевания и их переносчики. Так, например, в последние годы стали чаще отмечаться случаи распространения лихорадки Западного Нила», — пояснил он. Это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара.
Об изменении климата в регионе.
По словам исследователя, климат в Саратовской области меняется в сторону потепления. Это сказывается на характере погоды в сезонах года — зима сокращается, летний сезон увеличивается. При этом в летний период ученые фиксируют увеличение интенсивности ливней.
«Мы наблюдаем, что промежутки выпадения интенсивных осадков стали абсолютно другими: периоды сильных засух и сильных ливней становятся все больше. За несколько часов может выпасть полумесячная норма осадков, что приводит к разрушению дорожного покрытия, эрозии почвы, вымыванию сельхозкультур», — добавил собеседник агентства.