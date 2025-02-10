В Саратовской области появились нетипичные насекомые и змеи

В качестве примера ученый привел бражника облепихового, которого в последнее время все чаще стали замечать на территории региона, обычно он обитает в более южных регионах России, в Центральной Азии и других теплых краях. С повышением температуры в саратовском Заволжье также отмечается расширение ареала ящурки разноцветной и восточной степной гадюки.