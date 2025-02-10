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В аэропорту Волгограда задержали рейсы из Москвы, Самары и Казани

Ночью 9 февраля в воздушной гавани вводили временные ограничения. Они отразились на расписании полетов.

Источник: РИА "Новости"

Накануне в Волгограде не смогли вовремя приземлиться самолеты из Самары и Москвы. Рейс SU 1758 из Шереметьево прибыл в 12.57 вместо запланированных 10.55, а SU 1184 из Самары прилетел в Волгоград в 12.44 вместо изначальных 0.50.

По данным на онлайн-табло, также задержался прилет лайнера из Казани. Полеты в обратном направлении тоже пришлось отложить.

Как сообщили в Росавиации, накануне в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск бортов. Они действовали с 00.32 до 07.01. В это время один самолет, который должен был приземлиться в Гумраке, ушел на запасной аэродром.