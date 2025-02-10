В аэропорту Волгограда задержали рейсы из Москвы, Самары и Казани

Как сообщили в Росавиации, накануне в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск бортов. Они действовали с 00.32 до 07.01. В это время один самолет, который должен был приземлиться в Гумраке, ушел на запасной аэродром.