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«Северный ветер» увеличит количество рейсов из Омска в Сочи до четырех в неделю

Дополнительный рейс назначен по вторникам.

Авиакомпания «Северный ветер» с 11 февраля запустит дополнительный рейс из Омска в Сочи. Количество прямых рейсов между городами увеличится до четырех в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

«Северный ветер» будет летать из Омска в Сочи по понедельникам (вылет в 09:05), вторникам (вылет в 09:10), по четвергам (вылет в 09:05) и субботам (вылет в 09:00). Время в пути — 4 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону стартует от 10 715 рублей. В стоимость минимального тарифа экономкласса входит только ручная кладь весом до 10 килограммов.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичи смогут улететь на Байкал прямым рейсом авиакомпании S7 через Иркутск.