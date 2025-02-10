«Северный ветер» увеличит количество рейсов из Омска в Сочи до четырех в неделю

«Северный ветер» будет летать из Омска в Сочи по понедельникам (вылет в 09:05), вторникам (вылет в 09:10), по четвергам (вылет в 09:05) и субботам (вылет в 09:00). Время в пути — 4 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону стартует от 10 715 рублей. В стоимость минимального тарифа экономкласса входит только ручная кладь весом до 10 килограммов.