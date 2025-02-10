Яйца и рыбу за полцены хотят продавать в Хабаровском крае малоимущим

К подготовке концепции социальной карты подключились представители краевых министерств социальной защиты населения, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли. Первым делом необходимо обозначить категории малоимущих и нуждающихся в такой поддержке граждан, а также определить торговые точки, через которые можно осуществлять реализацию товара по соцкартам. Речь в первую очередь идёт о пенсионерах и многодетных семьях, а также об участниках СВО и их семьях.