Яйца и рыбу за полцены хотят продавать в Хабаровском крае малоимущим

В Хабаровском крае разрабатывают социальную карту, при помощи которой малоимущие жители региона смогут покупать товары со существенной скидкой. Общественная палата региона готовит встречу с представителями краевого Минцифры для обсуждения технических деталей реализации проекта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как писало наше издание, в прошлом году идею реализовывать социально незащищённым категориям граждан яйцо примерно на 30−40 процентов дешевле предложил Хабаровский племптицезавод. Также готовность участвовать в проекте высказал Крайрыбакколхозсоюз, который уже сейчас реализует рыбу по доступным ценам.
К подготовке концепции социальной карты подключились представители краевых министерств социальной защиты населения, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли. Первым делом необходимо обозначить категории малоимущих и нуждающихся в такой поддержке граждан, а также определить торговые точки, через которые можно осуществлять реализацию товара по соцкартам. Речь в первую очередь идёт о пенсионерах и многодетных семьях, а также об участниках СВО и их семьях.
Отметим, что социальные карты работают в Москве, ряде других регионов. По ней граждане получают скидки для проезда на транспорте, при оплате услуг ЖКХ, пользуются скидками в магазинах.