В Челябинске 10−11 февраля будет ограничено движение по улице Косарева

В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных провалился асфальт. Яма образовалась из-за проблем с канализационным коллектором.
Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что на участке установят временное канализационное оборудование, чтобы перекачивать стоки поверхностным способом.
10 и 11 февраля ограничат движение по улице Косарева в обоих направлениях.
— Ремонтные работы не повлияют на общественный транспорт, — уточнил Александр Астахов во время совещания в администрации Челябинска.