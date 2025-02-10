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В Челябинске 10−11 февраля будет ограничено движение по улице Косарева

В Челябинске ограничат движение из-за провала асфальта.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных провалился асфальт. Яма образовалась из-за проблем с канализационным коллектором.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что на участке установят временное канализационное оборудование, чтобы перекачивать стоки поверхностным способом.

10 и 11 февраля ограничат движение по улице Косарева в обоих направлениях.

— Ремонтные работы не повлияют на общественный транспорт, — уточнил Александр Астахов во время совещания в администрации Челябинска.