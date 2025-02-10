Уфимцам предложили вакансию с заработком в 200 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
ООО «АСУ-Инжиниринг» разыскивает инженера по наладке и испытаниям, предприятие предлагает претенденту от 180 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:
— ведущий инженер-проектировщик — ООО «Энергосеть» — от 160 тысяч рублей;
— ведущий руководитель проектов в области информационных технологий — ООО «Интас-Компани» — от 160 до 200 тысяч рублей;
— руководитель группы организации закупочной деятельности отдела комплектации управления капитального — АО «Транснефть-Урал» — от 147 тысяч до 195 тысяч рублей;
— монтажник турбоустановок — ООО «ПромТеплоРемонт» — от 140 тысяч рублей;
— наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением — АО БПО «Прогресс» — от 40 до 130 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.