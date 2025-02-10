В Свердловской области за неделю на свет появились 613 детей

В Свердловской области за неделю с 3 по 9 февраля на свет появились 613 детей. Новорожденных мальчиков вновь оказалось больше — 330 малышей против 283 девочек. Также стоит отметить, что свердловские акушеры приняли роды девяти пар близнецов.
— Для двух из свердловчанок это были седьмые по счету роды, а 104 новорожденных стали третьими детьми у своих мам, — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.
Сообщается, что всего роды за неделю перенесли 604 мамы: 446 женщины родили в возрасте до 35 лет, а еще 158 свердловчанок — после 35 лет. Напомним, неделей ранее на свет появились 650 свердловчан — 327 мальчиков и 323 девочки, в том числе пять пар близнецов.