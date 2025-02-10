В Свердловской области за неделю на свет появились 613 детей

Сообщается, что всего роды за неделю перенесли 604 мамы: 446 женщины родили в возрасте до 35 лет, а еще 158 свердловчанок — после 35 лет. Напомним, неделей ранее на свет появились 650 свердловчан — 327 мальчиков и 323 девочки, в том числе пять пар близнецов.