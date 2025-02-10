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Найдено новое подтверждение миграции динозавров из Америки в Азию

По данным агентства Xinhua, речь идет о гадрозаврах, которые обитали на Земле более 70 млн лет назад.

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Китайские палеонтологи совместно со своими канадскими коллегами нашли еще одно подтверждение миграции древних рептилий из Северной Америки в Азию. Как сообщило агентство Xinhua, ценным материалом для анализа стали окаменелости, оказавшиеся останками растительноядных утконосых динозавров.

По его сведениям, речь идет о гадрозаврах, которые обитали на Земле более 70 млн лет назад. Последние результаты изучения находки, сделанной в провинции Гуандун (юг КНР) еще в 2009 году, позволили ученым расширить представление о географии обитания этих доисторических животных.

Как пояснил профессор Китайского геологического университета (Пекин) Син Лида, указанные особи относится к подсемейству ламбеозавров — крупных утконосых динозавров, достигавших 7−9 м в длину и весивших 3−5 тонн. Он отметил, что это единственное для мелового периода (145 млн — 66 млн лет назад) доказательство, свидетельствующее о возможном перемещении в конце соответствующей эпохи североамериканских динозавров в Азиатский регион. Специалист указал на важность дальнейших исследований, которые помогут лучше понять экологические условия в различных районах планеты перед массовым вымиранием динозавров.

Ученые установили, что эти ископаемые останки принадлежат ламбеозаврам, которые в момент гибели еще не полностью достигли зрелого возраста. Структура их позвонков оказалась такой же, как у окаменелостей аналогичных рептилий, найденных в Северной Америке.

Гадрозавры имели более 1 тыс. небольших зубов. Они могли подавать друг другу сигналы, издавая гудящие звуки, которые напоминали игру на музыкальной трубе.