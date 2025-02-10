Найдено новое подтверждение миграции динозавров из Америки в Азию

Как пояснил профессор Китайского геологического университета (Пекин) Син Лида, указанные особи относится к подсемейству ламбеозавров — крупных утконосых динозавров, достигавших 7−9 м в длину и весивших 3−5 тонн. Он отметил, что это единственное для мелового периода (145 млн — 66 млн лет назад) доказательство, свидетельствующее о возможном перемещении в конце соответствующей эпохи североамериканских динозавров в Азиатский регион. Специалист указал на важность дальнейших исследований, которые помогут лучше понять экологические условия в различных районах планеты перед массовым вымиранием динозавров.