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Доходы омского бюджета в 2025 году увеличат еще на 216 млн рублей

Предыдущие поправки скорректировали доходную часть более чем на миллиард рублей.

Источник: Комсомольская правда

Доходы бюджета Омска в 2025 году вырастут на 216,4 миллиона рублей и составят 39,9 миллиарда рублей. Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение Омского горсовета, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Дополнительные доходы будут направлены на капитальный ремонт школ, содержание дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, инициативные проекты граждан.

«Поправки на этой неделе рассмотрит финансово-бюджетный комитет Омского городского Совета. Потом изменения будут рассмотрены на пленарном заседании, которое продет 19 февраля», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» сообщала, что последние поправки в городской бюджет вносили в январе. Доходная часть была увеличена на 1,2 миллиарда рублей — до 39,7 миллиарда рублей.