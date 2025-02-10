Доходы омского бюджета в 2025 году увеличат еще на 216 млн рублей

Доходы бюджета Омска в 2025 году вырастут на 216,4 миллиона рублей и составят 39,9 миллиарда рублей. Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение Омского горсовета, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Дополнительные доходы будут направлены на капитальный ремонт школ, содержание дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, инициативные проекты граждан.
«Поправки на этой неделе рассмотрит финансово-бюджетный комитет Омского городского Совета. Потом изменения будут рассмотрены на пленарном заседании, которое продет 19 февраля», — отметил Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» сообщала, что последние поправки в городской бюджет вносили в январе. Доходная часть была увеличена на 1,2 миллиарда рублей — до 39,7 миллиарда рублей.