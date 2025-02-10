Доходы омского бюджета в 2025 году увеличат еще на 216 млн рублей

Доходы бюджета Омска в 2025 году вырастут на 216,4 миллиона рублей и составят 39,9 миллиарда рублей. Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение Омского горсовета, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.