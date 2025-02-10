Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за неделю произошло 52 пожара

За минувшую недель из огня было спасено семь человек в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшую неделю произошло 52 пожара, в которых спасли семь человек, еще два погибли. Итоги недели подвели в МЧС по Ростовской области.

Как говорится в сообщении, спасатели также привлекались к проведению аварийно-спасательных работ. Они помогали ликвидировать 13 ДТП и спасли в них восемь человек.

Что касается происшествий на воде, то за неделю их зарегистрировано не было.

Напомним, в воскресенье в Тарасовском районе погиб мужчина. В хуторе Зеленовка на улице Специалистов загорелась летняя кухня. Пожарные ликвидировали пламя на площади 12,5 квадратных метров.