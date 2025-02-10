В Ростовской области за неделю произошло 52 пожара

В Ростовской области за минувшую неделю произошло 52 пожара, в которых спасли семь человек, еще два погибли. Итоги недели подвели в МЧС по Ростовской области.
Как говорится в сообщении, спасатели также привлекались к проведению аварийно-спасательных работ. Они помогали ликвидировать 13 ДТП и спасли в них восемь человек.
Что касается происшествий на воде, то за неделю их зарегистрировано не было.
Напомним, в воскресенье в Тарасовском районе погиб мужчина. В хуторе Зеленовка на улице Специалистов загорелась летняя кухня. Пожарные ликвидировали пламя на площади 12,5 квадратных метров.