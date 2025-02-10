Как снизить высокое артериальное давление без лекарств, подсказали волгоградцам

Среди частых симптомов, возникающих на фоне изменения давления, врачи отмечают головные боли, рассеянность и упадок настроения. Головная боль также может быть следствием переутомления или нарушения режима сна.
Медики подчеркивают важность здорового образа жизни. Для поддержания нормального давления рекомендуется отказаться от курения, ежедневно заниматься физической активностью не менее часа (прогулки на свежем воздухе) и находить время для хобби и общения с близкими.
В осенне-зимний период гипертоникам рекомендуется тщательно следить за уровнем артериального давления и вести дневник его показаний.