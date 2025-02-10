Харбин 2025: каких результатов добились узбекские спортсмены

Представитель сборной республики по шорт-треку Даниил Ейбог в состязаниях на дистанцию 1 000 метров стал четвертым с показателем 1:27.705 мин. Этого результата оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.
Член сборной республики по конькобежному спорту Данила Семериков принял участие в беге на дистанцию 5 000 метров. Он закончил гонку на шестом месте с результатом 6:39.71 мин.
В рамках зимних Азиатских игр состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин.
В слаломе наши атлеты Арман Гаюпов и Никита Горковский заняли 6 и 14 место соответственно. Также еще один отечественный спортсмен Медет Назаров вышел за пределы трассы и не смог завершить свое участие.
Также узбекские спортсмены завершили без наград соревнования по ски-альпинизму.
В рамках зимних Азиатских игр также на старт вышли узбекские спортсмены по лыжному альпинизму. К сожалению, они завершили старты без наград.
Что касается выступлений узбекских горнолыжниц, то в слаломе Сабина Реджепова показала 15-й результат, Валерия Ковалёва — 17-й, Мария Морова — 23-й, а Ксению Григорьеву дисквалифицировали за ошибку на трассе во втором заезде.
Напомним, что зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Разыгрывают 64 комплекта наград. РУз участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.