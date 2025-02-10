В метрополитене Алматы тестируют новые ограждения с двойной функцией

Они соответствуют современным стандартам безопасности, заверили в акимате. Также служат защитным барьером и используются как рекламные конструкции.
Сейчас проводится проверка их устойчивости к ветровым нагрузкам. После испытаний аналогичные ограждения появятся на других станциях. Ранее установленные железные конструкции также пройдут проверку и при необходимости будут демонтированы.
Это временная мера до установки автоматических платформенных дверей, подчеркнули власти Алматы. Все работы финансируются за счет средств метрополитена без привлечения городского бюджета.