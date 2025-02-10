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В метрополитене Алматы тестируют новые ограждения с двойной функцией

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. На станции метро «Райымбек батыр» в Алматы установили временные ограждения, сообщил акимат мегаполиса.

Источник: Акимат Алматы

Они соответствуют современным стандартам безопасности, заверили в акимате. Также служат защитным барьером и используются как рекламные конструкции.

Сейчас проводится проверка их устойчивости к ветровым нагрузкам. После испытаний аналогичные ограждения появятся на других станциях. Ранее установленные железные конструкции также пройдут проверку и при необходимости будут демонтированы.

сообщил акимат

Это временная мера до установки автоматических платформенных дверей, подчеркнули власти Алматы. Все работы финансируются за счет средств метрополитена без привлечения городского бюджета.