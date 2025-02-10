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Похолодание будет недолгим: синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 10 февраля). В ближайшие дни Узбекистан окажется под влиянием влажной и относительно холодной воздушной массы. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, но уже к середине недели температура начнёт повышаться.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 65% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Vaib.Uz

Погода по регионам

13 февраля — осадки (дождь, снег) пройдут в центральных и восточных областях, а также в пустынной зоне. В остальных регионах будет сухая погода.

14 февраля — в большинстве областей без осадков, только на крайнем юге возможен небольшой дождь, в горах — снег.

Температура воздуха:

10—11 февраля: днём 0…+5°C, ночью 0…-5°C, в северных и пустынных районах до −8°C.

12 февраля: начинается потепление.

13—14 февраля: днём +8…+11°C, на юге до +12…+14°C.

Местами по республике возможен туман.

Погода в Ташкенте

Сегодня вечером в столице возможен небольшой снег.

11—12 февраля — временами осадки, преимущественно снег.

13 февраля — возможен небольшой дождь.

14 февраля — без осадков.

Температура воздуха:

Ночью −3…+2°C, днём 0…+5°C (10−11 февраля).

С 12 февраля начнётся потепление, к 14 февраля воздух прогреется до +8…+10°C.

В ночные и утренние часы возможен туман.