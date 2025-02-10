Похолодание будет недолгим: синоптики рассказали о погоде на неделе

Погода по регионам
13 февраля — осадки (дождь, снег) пройдут в центральных и восточных областях, а также в пустынной зоне. В остальных регионах будет сухая погода.
14 февраля — в большинстве областей без осадков, только на крайнем юге возможен небольшой дождь, в горах — снег.
Температура воздуха:
12 февраля: начинается потепление.
Местами по республике возможен туман.
Погода в Ташкенте
Сегодня вечером в столице возможен небольшой снег.
13 февраля — возможен небольшой дождь.
14 февраля — без осадков.
Температура воздуха:
Ночью −3…+2°C, днём 0…+5°C (10−11 февраля).
С 12 февраля начнётся потепление, к 14 февраля воздух прогреется до +8…+10°C.
В ночные и утренние часы возможен туман.