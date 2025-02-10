Да не будет света у тысяч жителей столицы: Стали известны адреса, где в Кишиневе на целый день отключат электричество

Барбу Лэутару, 1−19, 2−16, 16A, 35/1, 41/1, Буюкань, 2, 4, 6, 6/1, 3, 5, 13A, Ч. Порумбеску, 1−33, 2−18, 20, Е. Кока, 1A, 1B, 1V, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 13A, 13B, 15, И. Некулче, 3, М. Лэтэрецу, 4, М. Тэнасе, 1−11, 15−17, 2−18, 22, Примэверий, 44, Ш. Няга, 6−8, 14, 7−9, 15−17, В. Лупу, 4, 6, 6A, 8, 14, В. Белинского, 32/1 — с 09:40 до 17:00.