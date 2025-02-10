Названы дороги, которые отремонтируют в Дзержинске в 2025 году

Также в списке проезд от Заревской объездной дороги за домами 1а, 1б и 1 В по проспекту Ленина протяженностью 400 м, проезд от улицы Патоличева до проспекта Циолковского, тротуар протяженностью 500 м вдоль «больничного городка» БСМП на улице Пирогова. Работы оцениваются в 16,5 млн рублей.