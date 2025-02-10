«Клетки выращивают 11−25 дней». В Беларуси рак начали лечить естественными клетками-киллерами

В Беларуси рак начали лечить естественными клетками-киллерами, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
В эфире уточнили, что лечение на клеточном уровне является инновационной разработкой белорусских ученых и медиков. Медикам нужно вырастить миллиарды клеток. Речь идет про первый противоопухолевый клеточный продукт в Беларуси.
Специалист заметила, что изначально клетки получают в стерильном ламинарном боксе, а затем в специальном флаконе клетки находятся в СО2-инкубаторе.
— Выращиваем мы клетки примерно 11−25 дней, — заметила врач.
В эфире телеканала отметили, что, в отличие о химиотерапии, данное лекарство хорошо переносит даже ребенок. Врач-гематолог отделения трансплантации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Мария Наумович отметила, что естественные клетки-киллеры есть у каждого человека. Она заметила, что они защищают от вирусов.
— К сожалению, вот эти злые агрессивные опухолевые клетки они умеют выходить из-под контроля нашей иммунной системы и в этой ситуации вот эти донорские естественные киллерные клетки могут стать очень благоприятной опцией — прийти к нам на помощь, — пояснила специалист.
По словам заведующей лабораторией иммунологических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Екатерины Вашкевич, не во всех странах Европы используется указанная технология.
— Беларусь находится в топе тех стран, которые используют разработанную нами методику. И которая успешно применяется для наших пациентов, — подчеркнула Вашкевич.
Напомним, что Минздрав Беларуси зарегистрировал лекарство от рака на основе киллерных клеток.
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