«Клетки выращивают 11−25 дней». В Беларуси рак начали лечить естественными клетками-киллерами

В эфире телеканала отметили, что, в отличие о химиотерапии, данное лекарство хорошо переносит даже ребенок. Врач-гематолог отделения трансплантации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Мария Наумович отметила, что естественные клетки-киллеры есть у каждого человека. Она заметила, что они защищают от вирусов.