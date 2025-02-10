Два человека пострадали в аварии на Восточном выезде из Уфы

Вчера вечером, 9 февраля, в Уфе произошло ДТП с двумя иномарками. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Авария случилась на Восточном выезде. 27-летний мужчина за рулем Kia Soul, перестраиваясь, столкнулся с попутным BMW 550. В результате происшествия оба водителя получили ушибы, их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.
По факту ДТП началось разбирательство.
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