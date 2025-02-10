Суд отправил омского дорожника под домашний арест за незаконную добычу песка

Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест мастера ООО «Дорстрой Омск» по делу о незаконной добыче песка. Он вместе с соучастниками добыл более 28 тысяч тонн песка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.