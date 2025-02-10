Суд отправил омского дорожника под домашний арест за незаконную добычу песка

Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест мастера ООО «Дорстрой Омск» по делу о незаконной добыче песка. Он вместе с соучастниками добыл более 28 тысяч тонн песка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следствие считает, что с сентября по октябрь 2024 года 40-летний омич вместе с несколькими рабочими незаконно добыл более 28 тысяч тонн песка на сумму более 7,4 миллиона рублей.
Нелегальная добыча полезного ископаемого на протяжении нескольких месяцев велась на территории за жилыми домами на улице 2-й Солнечной в Омске. Впоследствии весь добытый песок мужчина продал строительной компании через подконтрольной его жене фирму.
По ходатайству следствия мастер ООО «Дорстрой Омск» проведет под домашним арестом до 24 марта 2025 года.
Ранее «КП Омск» сообщала, что суд продлил домашний арест бывшему замминистра труда и социальной защиты Омской области Сергею Добрых.