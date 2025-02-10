В Ростовской области в начале недели похолодает до −18 градусов

В Ростовской области резко похолодает, в ночное время при прояснениях столбик термометра может опуститься до −18 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра.
10 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром могут быть местами туман и изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер может достигать 6−11 м/с.
Ночью 11 февраля может похолодать до −7… −12 градусов, при прояснениях — до −18 градусов. Днем потеплеет до −3… −8 градусов. В крайних южных районах области — до −1 градуса.
В ночь на 12 февраля, по данным прогноза, будет от −5 до −10 градусов, при прояснениях — до −15 градусов. По северу области — вновь до −18 градусов. Днем — от −2 до −7 градусов, по югу — до +1 градуса.