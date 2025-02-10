Аккаунт Канье Уэста удалили из соцсети Х после серии странных постов

Открыть страницу американца не удаётся, а соцсеть просит своих пользователей попробовать поискать ещё. Почему страница пропала — неизвестно, но ранее рэпер публиковал непристойные материалы для взрослых.
Подписчики предположили, что все его посты были связаны с несколькими причинами. Одна из них — взлом аккаунта, вторая — прогрессирующая болезнь, в которой он недавно признался, а третья — своеобразный пиар-ход. Напомним, что у исполнителя было больше 33 миллионов подписчиков.
В последнее время американский рэпер удивляет аудиторию всё больше и больше. Сначала он вместе с женой Бьянкой Цензори вышел на дорожку на церемонии «Грэмми». Всё бы ничего, но девушка была в прозрачном платье телесного цвета и совсем без нижнего белья. Потом Канье Уэст рассказал, что страдает аутизмом. Позже исполнитель вовсе произвёл впечатление на соцсеть X. Рэпер опубликовал ряд постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями.