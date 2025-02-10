Аккаунт Канье Уэста удалили из соцсети Х после серии странных постов

В последнее время американский рэпер удивляет аудиторию всё больше и больше. Сначала он вместе с женой Бьянкой Цензори вышел на дорожку на церемонии «Грэмми». Всё бы ничего, но девушка была в прозрачном платье телесного цвета и совсем без нижнего белья. Потом Канье Уэст рассказал, что страдает аутизмом. Позже исполнитель вовсе произвёл впечатление на соцсеть X. Рэпер опубликовал ряд постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями.