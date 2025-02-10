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Отключения электричества затронут 22 населенных пунктах Воронежской области

Свет будут отключать на рабочей неделе в период с 8:00 до 17:00.

Плановые отключения электричества затронут восемь районов Воронежской области на рабочей неделе с 10 по 14 февраля, следует из графика ПАО «Россети Центр».

Свет будут отключать в период с 8:00 до 17:00. Под ограничение попадают 22 населенных пункта в Ольховатском, Воробьёвском, Репьёвском, Петропавловском, Каширском, Терновском, Хохольском и Калачеевском районах. Подробный список адресов можно найти по ссылке.

Специалисты будут проводить работы по замене проводов и опор ЛЭП, а также выполнять техобслуживание трансформаторных подстанций.

ЖКХ