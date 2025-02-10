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Белорусский защитник Владислав Колячонок стал игроком ХК «Питтсбург»

Белорусский хоккеист Колячонок стал игроком хоккейного клуба «Питтсбург».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский защитник Владислав Колячонок стал игроком ХК «Питтсбург», сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В сообщении сказано, что ранее Колячонок играл за хоккейный клуб «Юта». В пресс-службе отметили, указанная команда поместила защитника на драфт отказов. Возможностью забрать белоруса себе воспользовался клуб «Питтсбург».

В Федерации хоккея Беларуси отметили, что Колячонок в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги за 23 матча набрал пять результативных баллов при показателе полезности «-7» и 2 минутах штрафа.

Тем временем хоккейной сборной Беларуси не дали возможность выступить на ЧМ-2026.

Ранее мы писали, что белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Анисимовой на старте турнира в Дохе.

Кстати, магнитная буря обрушилась на Землю из-за дыры на Солнце — что ждать белорусам.