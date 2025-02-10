Белорусский защитник Владислав Колячонок стал игроком ХК «Питтсбург», сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
В сообщении сказано, что ранее Колячонок играл за хоккейный клуб «Юта». В пресс-службе отметили, указанная команда поместила защитника на драфт отказов. Возможностью забрать белоруса себе воспользовался клуб «Питтсбург».
В Федерации хоккея Беларуси отметили, что Колячонок в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги за 23 матча набрал пять результативных баллов при показателе полезности «-7» и 2 минутах штрафа.
Тем временем хоккейной сборной Беларуси не дали возможность выступить на ЧМ-2026.
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