Житель Уфы от имени знакомой «развел» студента на 300 тысяч рублей

В июле-августе прошлого года 18-летний парень зарегистрировался на сайте знакомств, используя данные своей знакомой, и начал от ее имени переписываться с 21-летним студентом вуза. В ходе общения «девушка» пожаловалась на непростое материальное положение, состояние здоровья мамы и нужду в деньгах.