Житель Уфы от имени знакомой «развел» студента на 300 тысяч рублей

Житель Уфы получил срок за мошенничество на сайте знакомств. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В июле-августе прошлого года 18-летний парень зарегистрировался на сайте знакомств, используя данные своей знакомой, и начал от ее имени переписываться с 21-летним студентом вуза. В ходе общения «девушка» пожаловалась на непростое материальное положение, состояние здоровья мамы и нужду в деньгах.
Потерпевший решил оказать помощь и перевел аферисту более 300 тысяч рублей. Договорившись о личной встрече, «знакомая» на нее не явилась, а потом перестала выходить на связь.
Молодой человек признал вину и полностью возместил ущерб. Октябрьский районный суд Уфы назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
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