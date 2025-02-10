Баклан ни в чем не виноват: какими открытиями может похвастать иркутская наука

Эксперты в 2023 году сообщали, что больших бакланов на Байкале не видели с 1970-х годов, а сейчас их столько, что даже на Братском водохранилище вылов рыбы снизился на 46%. Игорь Бычков рассказал, что для таких результатов численность большого баклана должна превышать 300 тысяч особей, а во всей Иркутской области колония птиц составляет около 40 тысяч особей. Тем более что сейчас бакланы улетают на Торейские озера в Забайкалье. А вот на водохранилищах бакланы — новинка, и их жизнь там только предстоит изучать.