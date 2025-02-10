Баклан ни в чем не виноват: какими открытиями может похвастать иркутская наука

Ко Дню российской науки иркутские ученые, руководители научных институтов рассказали о достижениях 2024 года в пресс-центре «Интерфакса».
Кто же съел весь омуль?
Академик Игорь Бычков, директор Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН, поведал о том, что ученые его института получили первые результаты систематизации и анализа данных мониторинга Байкала. Четыре года устанавливали системы сбора данных, и вот сейчас появились первые результаты.
Например, можно с уверенностью сказать, что большой баклан, которого в течение последних лет обвиняли в снижении численности омуля в Байкале и других видов рыб в других водоемах, в том числе в Братском водохранилище, в этом почти не виноват. Птица появилась на Байкале около 100 тысяч лет назад, у нее своя кормовая база, и в течение трех последних лет численность популяции больших бакланов снижается.
Эксперты в 2023 году сообщали, что больших бакланов на Байкале не видели с 1970-х годов, а сейчас их столько, что даже на Братском водохранилище вылов рыбы снизился на 46%. Игорь Бычков рассказал, что для таких результатов численность большого баклана должна превышать 300 тысяч особей, а во всей Иркутской области колония птиц составляет около 40 тысяч особей. Тем более что сейчас бакланы улетают на Торейские озера в Забайкалье. А вот на водохранилищах бакланы — новинка, и их жизнь там только предстоит изучать.
Карты БЦБК можно оставить в покое.
Также в 2024 году проведены исследования возможности ликвидации вреда БЦБК, а именно — карт-накопителей. Иркутские ученые уточнили возможность зарастания карт как естественной ликвидации накопленного вреда, сейчас полученные данные обрабатываются.
Дмитрий Гладкочуб, директор Института земной коры СО РАН, рассказал, что сотрудники института активно занимаются изучением сейсмичности, в том числе на Восточном полигоне РЖД. В частности, иркутские ученые предлагали не строить новые тоннели на БАМе, а воспользоваться другими путями расширения железной дороги. Вот только к их мнению не прислушались, и сейчас ученые работают на строительстве тоннелей, чтобы просчитать риски, сейсмичность, микрорайонирование, и сопровождают все этапы работ.
Кроме этого, ученые Института земной коры готовят системы оповещения о возможном сходе селей. Крупные сели сходят в Приангарье примерно раз в 55 лет, и очередной 55-летний период подходит к завершению. Уже накоплены критические массы, и ученые готовы предупредить о сходе за несколько часов до схода. Это позволит остановить движение поездов и транспорта на трассе по берегу Байкала и избежать катастрофы.
Тибетская медицина против клеща.
А в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека разрабатывают средства против вируса клещевого энцефалита с высокой эффективностью. Вещества для них выделили из экстрактов растений, используемых в тибетской медицине. Первый этап — создание лекарств — пройден, в 2025 году начнутся доклинические испытания.
Директор Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Любовь Анчукова рассказала также о работе по программам реабилитации и адаптации детей с особенностями здоровья, а также о новых тестах для раннего обнаружения туберкулеза.
Голомянку приучают к аквариуму.
Байкальский музей СО РАН, расположенный в Листвянке, в 2024 году запустил значимый проект — молекулярную лабораторию, которая будет исследовать, могут ли простейшие грибы, которые водятся в Байкале, утилизировать микропластик. Об этом рассказал директор Байкальского музея СО РАН Александр Купчинский.
Некоторые виды простейших грибов из других мест планеты такое умеют: они разрушают микропластик и используют для своей жизнедеятельности выделяющийся углерод. Иркутские ученые соорудили ловушки из разных видов пластика и погрузили их в Байкал на разную глубину. Первые выводы уже получены, разрабатывается продолжение эксперимента.
Еще один эксперимент Байкальского музея — адаптация байкальских рыб к проживанию в аквариумах. Так, голомянка, которая в неволе жила не более шести дней, уже живет 53 дня. А бычки-длиннокрылки даже отложили икру и вывели мальков, которых ученые выпустили в Байкал.
Также в 2024 году ученые Байкальского музея обнаружили увеличение числа лежбищ нерп на Байкале. Раньше считалось, что нерпы устраивают лежбища только на Ушканьих островах, но в 1916 году ученые отмечали, что байкальский тюлень любит поваляться и у Ольхона, и на островах Малого моря, и в районе мыса Святой Нос в Бурятии, и даже в районе КБЖД. В 2024 году описанные более 100 лет назад лежбища снова возродились: так, нерп видели «загорающими» на камнях в районе грузового причала в Листвянке.
И немного про объемы и деньги.
Директор Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области — проектного офиса НОЦ «Байкал» Евгений Семенов рассказал, что в 2024 году в межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) «Байкал» входило 64 организации. НОЦ проводил исследования в рамках 18 технологических проектов, в них участвовало 28 университетов и научных организаций Иркутской области и Бурятии. Работы проводились для 36 организаций реального сектора экономики.
Приобретено научное и научно-техническое оборудование на почти 60 миллионов рублей. Именные стипендии получили более 50 молодых исследователей, 19 проектов получили из Фонда содействия инновациям 29 миллионов.