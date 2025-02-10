Канадская семья Фейнстра получила возможность ВНЖ в Нижегородской области

Канадская семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область, в упрощенном порядке получила разрешение на временное проживание, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, документы выданы на основании указа президента России о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности. Теперь канадцы смогут получить вид на жительство. Однако перед этим им надо будет сдать экзамен по русскому языку.
Также семья теперь сможет участвовать в программах поддержки, которые действуют в Нижегородской области, и зарегистрировать свое крестьянско-фермерское хозяйство.
Семья как раз строит свою ферму у нас в регионе и планирует в будущем открыть магазин по продаже фермерских продуктов.
Ранее многодетная семья, которая переехала жить из Канады в Нижегородскую область, рассказала, почему решилась на такой шаг, и как это восприняли знакомые и друзья.