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Канадская семья Фейнстра получила возможность ВНЖ в Нижегородской области

Также семья теперь сможет участвовать в программах поддержки.

Источник: Глеб Никитин — Telegram

Канадская семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область, в упрощенном порядке получила разрешение на временное проживание, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, документы выданы на основании указа президента России о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности. Теперь канадцы смогут получить вид на жительство. Однако перед этим им надо будет сдать экзамен по русскому языку.

Также семья теперь сможет участвовать в программах поддержки, которые действуют в Нижегородской области, и зарегистрировать свое крестьянско-фермерское хозяйство.

Семья как раз строит свою ферму у нас в регионе и планирует в будущем открыть магазин по продаже фермерских продуктов.

сообщил Глеб Никитин

Ранее многодетная семья, которая переехала жить из Канады в Нижегородскую область, рассказала, почему решилась на такой шаг, и как это восприняли знакомые и друзья.